Concorso polizia, da controllare iscrizioni via Pec

L'Ufficio personale del Comune fa presente che sono pervenute segnalazioni riguardanti la presentazione delle domande di partecipazione al concorso tramite Pec ed Apaci, dal momento che le stesse, seppur accettate, non sono state però consegnate, in quanto la casella Pec del Comune risultava piena.

L'amministrazione comunica che sono state adottate misure volte a liberare la casella di posta Pec (saturata dal grande numero di domande ricevute) che al momento consente la consegna. Si prega pertanto di procedere a nuovo invio della domanda entro la scadenza indicata nel bando (oggi, 14 ottobre).

I candidati che abbiano presentato la domanda nei suddetti termini, ma che non abbiano ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna, dovranno inoltrare la domanda, tempestivamente nei prossimi giorni, allegando alla stessa l'accettazione, da cui dovrà essere verificabile la data/orario di invio entro i termini. Solo in questo modo i candidati potranno essere ammessi alla procedura concorsuale.