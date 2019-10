Malore mentre cerca funghi: si alza Pegaso

Malore per un cercatore di funghi nei boschi di Gromignana, frazione del Comune di Coreglia Antelminelli. L'uomo si è sentito male mentre era in cerca di funghi nella zona e sono partiti i soccorsi. Sul posto, per raggiungere l'uomo e coadiuvare le operazioni sanitarie i vigili del fuoco e uomini della stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico. Per l'intervento è stato allertato anche l'elicottero Pegaso, vista la zona impervia.