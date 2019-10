L'incidente e la strada, convegno al Real Collegio

L’appuntamento è organizzato da Pissta, azienda leader in Europa nella gestione delle emergenze legate alla mobilità e all’ambiente a seguito di incidenti accaduti su qualsiasi rete di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima, aerea), in sinergia con il Comune e il comando di polizia locale di Lucca, patrocinato dall’Anci, dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca e accreditato dall’ordine degli avvocati di Lucca.Si parlerà delle cause che determinano l’incidentalità e le varie responsabilità soggettive; le nuove norme e i provvedimenti amministrativi e penali; il punto di vista del proprietario delle reti stradali; l’operatività della Polizia giudiziaria sulla scena dell’incidente; l’organizzazione, le competenze e le modalità di intervento delle varie fasi di soccorso tecnico e sanitario; la tecnica di rilevamento con l’ausilio di nuove strumentazioni; la presentazione del servizio di pubblica utilità Pissta per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti. Si parlerà anche dell’importanza del sostegno psicologico ai familiari delle vittime e agli operatori delle forze di polizia. Numerosi e tutti molto qualificati i relatori.