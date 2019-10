Maxi sequestro di cover in un negozio del centro

Un maxi sequestro di cover per cellulari sprovviste delle informazioni sulla sicurezza. E' la nuova operazione della guardia di finanza di Lucca che, in vista anche dell'imminente apertura di Lucca Comics and Games ha eseguito in centro storico. Ancora una volta è stato individuato un negozio che commercializzava accessori per telefoni cellulari. Anche in quest’occasione gli articoli erano sprovvisti delle informazioni minime concernenti la sicurezza della merce e comunque a garanzia e tutela del consumatore finale, esponendo quest’ultimo al rischio di poter entrare in contatto con sostanze pericolose e potenzialmente dannose.