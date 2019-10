Entra con coltello in tribunale: denunciato

Ha cercato di entrare al tribunale Galli Tassi di Lucca con un coltello ma è stato scoperto dalle guardie giurate e infine denunciato dagli ufficiali di pg in servizio in procura. Nei guai è finito un uomo di 47 anni, originario di Venezia ma residente a Cortona. E' accaduto questa mattina (25 ottobre).

Secondo quanto appreso, l'uomo si stava recando in tribunale per vedersi con un avvocato per un ricorso ma quando è passato di fronte al gabbiotto dei vigilantes è stato scoperto. Sono stati chiamati gli uomini della pg ed è stato identificato e denunciato.