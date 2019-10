Comics, vietato ai negozi vendere armi bianche

Sono chiaramente ragioni di sicurezza quelle che hanno spinto il sindaco Alessandro Tambellini a firmare l'ordinanza: nell'auto si vieta ad ogni esercizio pubblico o temporary store del centro storico di Lucca di vendere armi bianche di ogni genere - ad eccezione di simulacri o riproduzioni ornamentali per le attività domestiche -, per tutti i giorni in cui si svolgerà Lucca Comics and Games, dal 30 ottobre al 3 novembre prossimi. Una misura che coinvolge, ovviamente, anche i negozi temporanei che apriranno in quei giorni a Lucca.