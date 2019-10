Buffet di S. Croce mai pagato, arriva l'ingiunzione

Ha suscitato fra la sorpresa e l'imbarazzo a Palazzo Orsetti l'avviso di ingiunzione di pagamento recapitato dalla Pasticceria Stella. Più che per la cifra - 3.302 euro - per l'oggetto: l'atto, infatti, riguarda il tradizionale buffet della Santa Croce, la cerimonia che ogni anno viene organizzata a Palazzo Orsetti prima della processione e in cui sindaco e assessore ricevono le autorità cittadine per un brindisi. Quella cerimonia nel 2011 però non era stata mai pagata.

All'epoca c'era il sindaco Mauro Favilla, e l'imbarazzante equivoco sembra essere sorto per alcuni infausti eventi. Non solo e non tanto perché poi è cambiato colore dell'amministrazione ma perché è venuto a mancare il dipendente che si occupava del cerimoniale e la fattura relativa al servizio di catering organizzata dalla ditta Alessia e Stefano Buralli non era mai stata saldata. Alla fine la società che gestisce la Pasticceria Stella è passata ai fatti. Ricevuta l'ingiunzione gli uffici comunali hanno ricostruito l'equivoco e dato il via libera al saldo della fattura. Ed è toccato in sorte all'amministrazione Tambellini mettere mano al portafogli per tartine e dessert consumati 8 anni fa.