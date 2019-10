Manifattura, dipendenti della portineria in agitazione

"Occorre precisare che i dipendenti in questione non sono dipendenti diretti della Manifattura, poiché la stessa ha deciso di esternalizzare il servizio ad un’azienda che opera nel campo dei servizi fiduciari,

Sicuritalia - premette Pialli -. La Manifattura Tabacchi di Lucca, attualmente di proprietà della società Manifatture Sigaro Toscano Spa è vanto, fiore all’occhiello, nonché patrimonio storico e culturale della nostra città. Di questa storica produzione le lavoratrici ed i lavoratori della portineria,poco meno di dieci unità, sono il centro nevralgico per lo smistamento di tutte le attività. Non solo ricevono e smistano telefonate, accolgono visitatori, fornitori ma hanno anche il delicato compito, di notte, di monitorare dalla postazione bunker la sicurezza di tutto lo stabilimento".

"E’ a fronte di questo costante e delicato impegno che i lavoratori svolgono che non riusciamo a capire - continua Pialli a nome di Fisascat Cisl - perché l’azienda ci nega un confronto che ormai chiediamo da più di sei mesi. Un confronto che, sebbene sia buona pratica in un corretto e lineare rapporto di relazioni sindacali, si è reso ancor più necessario a fronte dei vari problemi sorti negli ultimi mesi, uno su tutti i continui errori nella stesura delle buste paga. Errori che, ovviamente, vanno a discapito dei lavoratori procurando loro un danno economico. Confidiamo nel fatto che questa iniziativa porti i frutti sperati e magari l’internalizzazione, da parte di Manifattura, del servizio così come avviene in altre manifatture".