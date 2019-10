Muore anziano schiacciato dal trattore

SStava percorrendo con il trattore un tratto di una stradina piuttosto stretta in paese e all'improvviso si è ribaltato rimanendo agganciato al trattore e infine schiacciato dal peso. Una tragica fine per un pensionato di 83 anni, Alessandro Terni, di Piazza al Serchio, morto sul colpo durante un incidente agricolo, avvenuto attorno alle 13,15 di oggi (29 ottobre).

Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, l'anziano che stava rientrando da lavori nei campi è finito sotto il motocoltivatore, forse dopo una manovra errata. Lo stabiliranno con precisione gli accertamenti dei carabinieri, accorsi sul luogo della tragedia dopo che alcuni passanti, che si trovavano in quei pressi, vista la scena a dramma avvenuto, hanno chiamato il 118.

Inutile le corsa dell'ambulanza perché all'arrivo dei sanitari l'anziano, purtroppo, era già morto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente.