Cercatore di funghi cade nel bosco, soccorso dal Sast

Un altro cercatore di funghi cade e resta ferito nei boschi. Stavolta è accaduto in località San Bartolomeo, nei boschi di Barga, attorno alle 11 di questa mattina (1 novembre). La centrale operativa, una volta ricevuto l'allarme, ha inviato sul posto una squadra del Sast di Lucca. L'uomo, 44 anni, residente in provincia di Modena, ha riportato una sospetta frattura agli arti inferiori. E' stato raggiunto dalla squadrar del Soccorso alpino con medico e dall'ambulanza partita da Fornaci di Barga. Il Sast ha dovuto preparare la zona per permettere all'elisoccorso di recuperare il ferito e procedere al trasporto in ospedale.