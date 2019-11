Comics, il centro scoppia. Qualche malore nella calca

In alcune strade centrali - soprattutto in quelle tra porta San Pietro e piazza San Michele - a tratti era impossibile passare. La folla immobile per lunghissimi minuti in via Vittorio Veneto, file incredibili per accedere ai padiglioni, non soltanto al padiglione Carducci dei Games o a quello di piazza Napoleone. Anche nelle altre principali piazze e nello location degli eventi principali le file sono state interminabili. Per chi è arrivato in tarda mattinata è stato impossibile farsi un'idea generale della manifestazione.

La calca ha provocato anche qualche malore, tutti concentrati nelle ore centrali della manifestazione. Sul posto sono intervenuti con i mezzi di soccorso le associazioni di volontariato da giorni impiegate nella manifestazione. Per fortuna nulla di grave.





