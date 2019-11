Finale di Comics con l'allerta per la pioggia

Per questo la sala operativa della protezione civile della Regione ha esteso il codice giallo, emesso nella giornata di ieri, a tutte le province della Toscana, con validità dalle 17 di oggi (2 novembre), fino alle 22 di domani (3 novembre).Le precipitazioni, inizialmente sulle zone settentrionali, si estenderanno al resto della regione nel corso del pomeriggio e della sera di oggi. Domani dopo una generale attenuazione notturna delle precipitazioni, dalla tarda mattinata le piogge e i temporali partendo da nord-ovest si estenderanno a tutta la regione. In serata residui fenomeni sulle zone sud-orientali. Codice giallo anche per vento forte nella sera di domenica sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sul litorale centrale con raffiche localmente fino a 70-90 chilometri orari e per mare agitato dalla tarda mattinata di domenica soprattutto a sud di Piombino e sulla costa grossetana. Dalla sera rotazione dei venti a ovest e mare agitato sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sul litorale centrale.