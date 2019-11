Controlli: pioggia di multe, chiuso un altro locale

La polizia municipale in particolare oggi ha provveduto a sanzionare e rimuovere due veicoli parcheggiati su passi carrabili. Sono invece state circa 70 le sanzioni per parcheggio su aiuole o aree verdi con riferimento al regolamento di polizia urbana. Una multa e il ‘daspo’ urbano sono scattate per due persone dedite ad accattonaggio con sequestro di 370 euro. Sono stati 10 i verbali a carico di venditori abusivi con relativo sequestro della merce. Sanzionato un parcheggiatore abusivo in via delle Tagliate. Nello specifico è stata verificata un’inottemperanza a precedente Daspo con rinvio al questore per l'emissione del foglio di via.

Gli agenti dediti alla polizia commerciale hanno effettuato controlli in centro storico e nella zona di via delle Tagliate: rilevati cinque i casi di parcheggi privati e un controllo è scattato in centro storico per attività di deposito bagagli tutti in via di approfondimento. 23 i sopralluoghi a temporary store e suoli pubblici, due i verbali elevati per l’ordinanza di divieto di vendita vetro e lattine. Infine in collaborazione con la Usl Toscana Nord Ovest è stato chiuso in modo definitivo un esercizio commerciale in via Santa Croce per violazione alla normativa igienico sanitaria e contestualmente è stato notifico il provvedimento dello Sportello unico attività produttive di sospensione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività commerciale).