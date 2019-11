Rsa Barga, Cgil e Uil: “Nessun rischio per dipendenti”

Lo confermano Michele Massari della Fp Cgil e Stefania Fontanini di Uil Fpl: "Sereni Orizzonti, che gestisce la Rsa Belvedere di Barga, ci ha comunicato il rinnovo dei vertici. Per quanto riguarda i dipendenti della struttura da noi seguita - specificano - sono stati pagati ad oggi gli stipendi regolarmente e non ci risultano altri elementi di negatività. Auspicandoci che la vicenda possa risolversi rapidamente e positivamente senza problemi per gli ospiti e per i lavoratori, facciamo comunque presente che la situazione è costantemente monitorata dalle organizzazioni sindacali, sia localmente che a livello regionali, dove i nostri rappresentanti hanno fissato per i prossimi giorni un incontro con l'assessore alla sanità".

Il gruppo Sereni Orizzonti, dal canto suo, confida che tutte le persone coinvolte nell’indagine in corso possano rapidamente chiarire ogni addebito loro contestato ed esprime piena fiducia nei confronti dell’attività degli organi inquirenti. Ringrazia pertanto la Procura della Repubblica di Udine "per la sensibilità dimostrata in un momento così delicato e per aver garantito la continuità aziendale favorendo una riorganizzazione che eviterà disagi agli ospiti delle residenze di Sereni Orizzonti e ai dipendenti del gruppo". "I nuovi organi amministrativi - spiegano - sono pienamente operativi già da ieri (4 novembre) e potranno assumere tutte le decisioni necessarie a garantire il benessere degli ospiti e a tutelare i livelli occupazionali. La piena operatività bancaria e una rete di servizi che ha continuato a funzionare senza interruzioni confermano la solidità gestionale, economica e patrimoniale della società. Il gruppo ringrazia gli istituti bancari - con particolare riguardo per Civibank che immediatamente si è attivata a supporto delle società - e i fondi di investimento che in questa fase non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e il loro contributo".

Un ringraziamento e un pensiero speciale vanno agli ospiti delle nostre residenze, ai lavoratori della sede centrale e di tutte le strutture così come alle loro famiglie per aver compreso la delicatezza del momento e averci aiutato a iniziare, tutti insieme, questo nuovo percorso.