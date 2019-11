Hacking Labs, sede chiusa dopo il maltempo

Essendo socio da molti anni sono rimasti sbalordito. Hacking labs mi ha insegnato l'uso del computer e se ho imparato a inviare email lo devo ai volontari che in questo anni mi hanno sopportato. Ho fatto qualche telefonata e un giro di messaggi e ho scoperto che stamattina sono stati alluvionali di nuovo. Deluso e sconcertato dalla situazione in cui si trova l associazione da anni non riesco a capire perché le eccellenze realizzate con impegno e sacrificio di volontari non trovano pace e gli spazi necessari