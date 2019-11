Consorzio di bonifica, operai a lavoro a Lucca e Piana

Non si ferma il lavoro degli addetti del Consorzio di bonifica 1 Toscana nord che, in queste ore, sta fronteggiando le avverse condizioni metereologiche a Lucca e nella Piana. I tecnici e gli operai consortili hanno provveduto, nella giornata di oggi (6 novembre), a compiere una perlustrazione dei principali corsi d’acqua e canali del territorio. Sul Rio Isolella, in località San Quirico di Moriano, si sta provvedendo alla rimozione di una grossa pianta, attraversata sul canale.