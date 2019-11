Due escursionisti salvati sulle Pizzorne

Erano impegnati in una escursione sulle Pizzorne nonostante il tempo proibitivo e infatti i due si sono trovati in difficoltà e si sono persi nel bosco. La coppia è stata salvata dai vigili del fuoco.

E' accaduto oggi (8 novembre): a dare l'allarme sono stati i due che vedendo farsi buio hanno richiesto l'aiuto ai vigili del fuoco del comando di Lucca che ha provveduto a localizzarli tramite un applicazione di geolocalizzazione attualmente in uso sperimentale nelle sale operative dei vigili del fuoco. Una volta localizzati, una squadra ha provveduto al ritrovamento della coppia che si trovava in buono stato di salute e in seguito a trasportare le persone disperse presso il luogo da dove avevano iniziato l'escursione.