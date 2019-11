Carambola tra 7 auto in A11, 2 feriti

Carambola in A11 dove nella serata si sono scontrati 7 veicoli. L'incidente è avvenuto al chilometro 49, in corrispondenza del casello autostradale di Altopascio, attorno alle 22,25. Sul posto sono intervenuti oltre ai mezzi di soccorso inviati dal 118 anche i vigili del fuoco di Lucca e del distaccamento di Pescia che hanno aiutato il personale sanitario nei soccorsi. Due persone ferite in modo non grave sono state trasportate dalle ambulanze al pronto soccorso. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli agenti della polizia stradale.