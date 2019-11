Spaccio di droga, due condannati a 6 e 8 anni

A entrambi gli imputati i giudici lucchesi avevano contestato di avere illecitamente detenuto e fatto commercio di sostanze stupefacenti tipo eroina e cocaina, per quantitativi superiori a grammi 25 alla volta, che venivano ceduti a numerosi acquirenti. L'affermazione di responsabilità si fondava, sulla base di quanto veniva rappresentato nelle sentenze di merito sulla base del copioso materiale proveniente da intercettazioni telefoniche e ambientali che aveva consentito di arrivare a diversi sequestri di sostanza stupefacente ed all'arresto in flagranza degli imputati coinvolti nei traffici di droga in città e provincia. L’operazione antidroga denominata No Parking condotta dai militari dell'Arma nel 2002 aveva visto il coinvolgimento, oltre ai due imputati, di altre 7 persone, tutte ritenute responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli ermellini hanno evidenziato delle intercettazioni effettuate dalle forze dell’ordine che risulta accertato che gli imputati abbiano ricevuto da un loro complice almeno due forniture di eroina del peso di 50 grammi ciascuna. Risulta inoltre provato che i due fossero il destinatari di una ulteriore partita di eroina, di 40 grammi, sequestrata poi a un cittadino straniero. Con riferimento a tali episodio, sempre dall'ascolto delle conversazioni intercettate, si era successivamente appurato, si legge in sentenza, che i due condannati erano in attesa dell'arrivo di un corriere in una località di Lucca. Condanne definitive per i due lucchesi quindi e 2mila euro di multa per l’inammissibilità del ricorso.

Vincenzo Brunelli