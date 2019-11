Ungulati, arriva progetto ad ultrasuoni contro i raid

Un piano pilota che ha come obiettivo la protezione delle attività agricole e forestali con tecnologie innovative in grado di non arrecare danni agli animali. Avviato in via sperimentale in Toscana, è finanziato dal bando Sostegno per l'attuazione dei piani strategici e la costituzione e gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura per l'annualità 2017. Tra i partner del progetto ci sono alcune imprese agricole toscane come Barone Ricasoli spa agricola, società agricola San Felice spa, azienda agricola dell'Agnello Vilio e azienda agricola Meini Fabrizio. Con loro operano anche Natech srl, consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, dipartimento di scienza della terra e dell'ambiente dell'Università di Pavia, Wwf Arezzo onlus, parco nazionale delle foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna e l'ente di assistenza tecnica e formazione della confagricoltura Toscana. Ad aprire i lavori sarà l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. Seguiranno poi gli interventi di imprenditori ed esperti che daranno la misura del problema degli ungulati in Toscana e proporranno la soluzione con lo sviluppo del nuovo prototipo Ultrasound animal repeller.