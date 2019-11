Pedone travolto all'alba davanti alla discoteca

Tanta paura alle prime ore del mattino di oggi su viali a mare di Marina di Pietrasanta. Un giovane pedone è stato investito da un’auto nelle vicinanze della discoteca Seven Apples. La dinamica dell’incidente ha fatto pensare subito al peggio e sul posto sono arrivate rapidamente l’automedica Versilia Nord e l’ambulanza della Misericordia di Marina di Pietrasanta. Il giovane, sempre cosciente, a parte i traumi è però apparso in condizioni serie ma non gravissime ed è stato trasportato all’ospedale Versilia dove è stato ricoverato in codice giallo.