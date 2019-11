Scoppia una caldaia: paura a San Filippo

Paura nella serata di oggi (17 novembre) per lo scoppio di una caldaia in un appartamento di San Filippo, nel complesso delle case popolari nella zona di via di Ricco e via della Chiesa. L'esplosione è stata avvertita da molti residenti della zona che si sono riversati in strada per capire cosa fosse successo. Sui posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per il controllo della situazione, la messa in sicurezza e per la valutazione dei danni nell'appartamento.

Non c'è stata, invece, necessità dell'intervento di mezzi sanitari perché non ci sono stati feriti.