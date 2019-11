Truffe con i falsi incidenti, caccia alla coppia

Falsi incidenti per truffare gli automobilisti, soprattutto gli anziani. Si moltiplicano, negli ultimi giorni, gli episodi non soltanto a Lucca ma anche in provincia, dove è caccia ad una coppia di Bonnie e Clyde che ogni volta, almeno fino ad adesso, riesce a farla franca. Solo in seguito le malcapitate vittime si rendono conto di essere state vittime di un vero e proprio raggiro.