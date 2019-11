Fosso dei prigionieri, preoccupa il livello dell'acqua

Continua l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, da giorni attivo senza tregua sul territorio, coi propri uomini e i propri mezzi, per fronteggiare la prolungata allerta meteo causata dalle avverse condizioni del tempo. L’alto livello del Canale Emissario, e la conseguente chiusura automatica delle sue porte vinciane, sta comportando preoccupazione per la situazione dell’Argine della via Rossa, in località Orentano, tra Castelfranco di Sotto e Bientina: dove si sono verificate anche alcune tracimazioni.