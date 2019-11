Uil, flash mob contro la violenza sulle donne

Il coordinamento pari opportunità di Uil e Uil Pensionati, strutture di Carrara-Lunigiana, Massa-Versilia e Lucca, tramite le rappresentanti Roberta Guglielmini, Anna Mura, Sandra Picchi, Veronica Durante e Illia Lombardi, hanno organizzato una dimostrazione pubblica per lunedì (25 novembre>), in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Le iniziative, in pratica un flash mob di sensibilizzazione con cartelli e sagome femminili, si terranno in centro storico a Carrara, in via Regia a Viareggio e a Lucca in via Barsanti e Matteucci, con inizio alle 10,30. Il coordinamento pari opportunità invita tutte le istituzioni e i cittadini a partecipare per dire basta alla violenza contro le donne.