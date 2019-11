Allagamenti in Pineta, superlavoro per Consorzio

Prosegue senza sosta l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord: da tre settimane in azione per fronteggiare le ripetute, e pressoché ininterrotte, allerte meteo che si stanno abbattendo sul territorio. Nella Pineta di Levante, a Torre del Lago, è ormai da due giorni attiva, 24 ore su 24, una pompa mobile tipo “gazzina”: capace di succhiare e sollevare qualcosa come 500 litri al secondo, che vengono scolmati dal fosso di scolo della Pineta fino al Canale della Bufalina.