Auto contro tir, Lodovica bloccata

Un solo ferito e fortunatamente non in gravi condizioni ma enormi disagi al traffico. E’ il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi (25 novembre) sulla via Lodovica, tra il ponte di Rivangaio e la rotatoria di Valdottavo. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e un’auto. Ferito il conducente della vettura che è stato condotto al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo. Per consentire l’intervento dei soccorritori e i rilievi da parte delle forze dell’ordine è stato necessario chiudere la strada, rimasta praticamente interrotta dai due mezzi che dopo lo scontro si sono intraversati.