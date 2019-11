Arrestato per furti, si nascondeva all'ex ospedale

Era ricercato da mesi per alcuni furti ed è stato arrestato nei giorni scorsi dopo essere stato scoperto in un alloggio di fortuna all'interno dell'ex Campo di Marte. In manette, acciuffato dalle volanti, è finito un cittadino gambiano di 22 anni, su cui gravava un ordine di lasciare il territorio nazionale cui non aveva ottemperato. Il giovane, dopo ricerche, è stato trovato di mattina presto all'interno dell'ex ospedale Campo di Marte, dove si era costruito un alloggio di fortuna.

Era ricercato perché nei mesi scorsi si era reso responsabile di diversi reati contro il patrimonio, in una occasione contro gli agenti che 10 stavano controllando e, soprattutto, di atti persecutori in danno di una ragazza di Lucca che, impaurita, si era rivolta alla Polizia già tempo addietro perché 1a infastidiva anche sul posto di lavoro. Si tratta quindi di una persona particolarmente aggressiva e pericolosa. Inizialmente il giovane gambiano era regolare in Italia in quanto richiedente asilo ma la commissione territoriale di Firenze non gli aveva riconosciuto lo status di rifugiato per cui era diventato irregolare sul territorio.Una volta terminate le pratiche seguite all'ufficio Immigrazione della questura, il giovane è stato accompagnato al Cpr di Torino da dove, nei prossimi giorni e una volta acquisiti i documenti al Consolato gambiano, verrà rimpatriato.