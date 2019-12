Ai Rassicurati il teatro comico con la compagnia ‘Un prato’

Appuntamento con il teatro comico sabato (7 dicembre) dalle 21,30 al teatro dei Rassicurati a Montecarlo con la compagnia teatrale amatoriale di Marlia Un Prato che porta in scena la commedia Te la do io la cura… che nasce da un’idea di Simona Quilici che ne è anche la regista.

È una commedia comico brillante dove anche l’impossibile diventa possibile, che racconta la storia di uno stimato psicologo e dei suoi pazienti coadiuvato dalla segretaria amante della magia, in sostanza la conclusione è di liberarci per rendere liberi. due ore da trascorrere in allegria. Ingresso a offerta ed il ricavato, detratte le spese, sarà devoluto all’Anffas.

Sul palcoscenico calcheranno la scena un gran numero di interpreti: Emiliano Cortopassi (nella veste di doc Saverio Strambelli), Chiara Bagnatori (Cesira), Maria Teresa Matteelli (Jolanda), Silvia Coselli (Rosanna), Andrea Caselli (Ubaldo-Corrado), Maria Luisa Batoni (Giusfiha), Stefano Orlandi (Aldo), Mariella Benedetti (Elena), Luca Caselli (Gustavo Peluso), Maria Vellutini (Vilma), Moreno Lencioni (Maresciallo), Ornella Diodati e Renza Bagnatori (ballerine) ed inoltre: Gabriele, Leonardo, Elia, Fabio, Alisia, Alessandra e Margherita. Dietro le quinte ci saranno, invece, a collaborare per la riuscita dell’evento le coreografie di Ornella Diodati, i costumi di Maria Luisa Batoni, l’allestimento delle scene di Gaspare Trombi, tecnici suono e luci Marta Barsotti e Samuele Bandoni. Regia di Simona Quilici.