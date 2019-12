Bartoletti presenta da Pinturicchio il suo ultimo libro

Marino Bartoletti presenta martedì (3 dicembre) al Pinturicchio il suo ultimo libro

A partire dalle 19 presenterà Bar Toletti 3, così ho sedotto Facebook. Bartoletti è uno dei più importanti giornalisti del panorama nazionale. In tv ha diretto le testate sportive della Rai e di Mediaset, ha condotto e spesso ideato trasmissioni storiche come Il Processo del Lunedì, La Domenica Sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del Guerin Sportivo e ha fondato Calcio 2000.

Ha seguito dal vivo 10 Olimpiadi e 10 Mondiali di calcio. È stato inoltre direttore scientifico dell’enciclopedia Treccani dello Sport.

È anche un grande esperto di musica, in particolare della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e anche selezionatore delle canzoni in gara.

Bartoletti recentemente si è definito “apprendista scrittore”. In realtà in questi ultimi anni è stato autore di molte interessanti opere, tra l’altro molto diverse tra loro: i tre libri della collana Bar Toletti dedicati al suo rapporto con Facebook, i due romanzi per ragazzi (e per adulti) La squadra dei sogni-Il cuore sul prato e La squadra dei sogni-Tutti in campo, ma anche Almanacco del festival di Sanremo. Storia del festival alla vigilia della 70ª edizione.

Nella sala della cultura del Pinturicchio il giornalista racconterà e condividerà con la platea molte storie ed esperienze di sport, musica e spettacolo.

Sarà inoltre possibile per tutti i presenti acquistare una copia del suo nuovo libro autografata. L’ingresso è libero.