Doppio appuntamento con il grande schermo grazie al Circolo del Cinema di Lucca che propone i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì (5 dicembre) alle 21,15 al Cinema Centrale verrà presentato il film Lou Von Salomè di Cordula Kablitz-Post. Lou Salomè: grandi occhi blu, lunghi capelli biondi legati in trecce, fronte alta, intelligenza ostinata, spirito libero e cosmopolita. Amica di Nietzsche, che le chiederà la mano senza successo, amante di Rilke e discepola eterodossa di Freud, si guadagnò una libertà straordinaria. Scrisse, amò, innamorò perdutamente e rifiutò i più grandi intellettuali dell’epoca. La regista è riuscita a comporne un ritratto convincente di donna libera e di lottatrice, inarrestabile, curiosa, però capace anche di tenerezza e di humour. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì (9 dicembre) alle 21,15 doppio appuntamento al Complesso di San Micheletto con i film brevi La morte legale di Silvia Giulietti e Giotto Barbieri e La vita come un romanzo, Luchino Visconti di Carlo Lizzani. Nel primo film il regista Giuliano Montaldo racconta, a quasi mezzo secolo di distanza, come nacque il suo film Sacco e Vanzetti, appena restaurato. Nel secondo Lizzani racconta la straordinaria vita del grande artista Visconti che corre parallela alle sue opere cinematografiche, teatrali e liriche dentro le quali emerge un talento naturale sempre guidato da rabbia trasgressiva e genialità creativa. Ingresso gratuito con tessera.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.