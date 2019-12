Desco, un itinerario del cibo nel corso dei secoli

Appuntamento con le visite guidate sabato (7 dicembre) in occasione de Il Desco. Alle 15,30 Turislucca propone l’ormai consueto itinerario guidato, lungo le vie della città, che ha come fil rouge le immagini iconografiche legate al cibo quotidiano.

Dalle immagini dei santi locali ai graffiti nascosti negli angoli delle chiese, dai rilievi marmorei ai bassorilievi presenti in cattedrale – raffiguranti i mesi dell’anno e i rispettivi simboli del lavoro umano e quindi anche del lavoro della terra – o, ancora, i quadri di natura morta con ricche libagioni dei pittori locali quali Simone del Tintore e Pietro Paolini al museo nazionale di Palazzo Mansi.

I partecipanti saranno invitati a guardare con occhi diversi anche alcune vie cittadine dove un tempo si svolgevano attività di mercato o dove Santa Zita, la patrona di Lucca, ha compiuto uno dei suoi miracoli trasformando il pane in fiori quando ancora era una bambina.

Quest’anno la visita terminerà alla maison de charme Alla Corte degli Angeli, dove i partecipanti potranno gustare piccoli assaggi elaborati dallo chef Gianluca Pardini, titolare della scuola Italian Cuisine e ispirati a quanto visto nelle raffigurazioni pittoriche e non solo, lungo il percorso fatto nel centro storico.

La visita guidata ha il patrocinio del Comune di Lucca. Durata: 3 ore circa, compresa la tappa finale alla Corte degli Angeli.

Costo: 20 euro per adulti e 5 per ragazzi under 14 se accompagnati da un adulto pagante.

La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta scrivendo una email a turislucca@turislucca.com