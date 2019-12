La Tosca secondo Simone Bianchi per la prima alla Scala

Anche due disegnatori lucchesi per la Tosca alla Scala di Milano.

Come tutti gli anni, in occasione dell’inaugurazione della stagione lirica del teatro milanese, Wow Spazio Fumetto – Museo del fumetto, dell’illustrazione e dell’immagine animata di Milano dedica un omaggio speciale all’opera di apertura inserendosi nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Milano per La prima diffusa,

Dopo le mostre dedicate alle opere di Mozart, Wagner, Beethoven, Puccini e Giordano e Verdi, quest’anno l’omaggio non poteva che avere come soggetto Tosca, l’eroina pucciniana protagonista dell’omonimo capolavoro che inaugura la stagione lirica del massimo teatro milanese.

Quest’anno la novità risiede nella scelta da parte della direzione del Museo del Fumetto di aver voluto commissionare espressamente tre tavole a grandi protagonisti assoluti del fumetto utaliano che con i loro stili diversissimi hanno regalato altrettante visioni emozionanti: Milo Manara, maestro indiscusso del fumetto le cui opere sono state esposte nei musei più importanti del mondo, Simone Bianchi, disegnatore Marvel amatissimo dal pubblico internazionale per le sue storie con supereroi e soprattutto lucchese Doc come Puccini, e Fabio Celoni, autore Disney di punta specializzatosi nella riduzione disneyana di immortali capolavori letterari come Dracula e Moby Dick.

Tre stili differenti, tre matite diverse per un’unica grande eroina che rivivrà la sua passionale vicenda in altrettanti mondi inconsueti.

Le tre tavole, accompagnate da un testo dei tre autori, saranno esposte al Museo del fumetto da sabato (7 dicembre) al 5 gennaio a ingresso gratuito.