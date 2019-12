Lucca Summer Festival, ecco i Lynyrd Skynyrd

Un altro colpo per il Lucca Summer Festival. Il tour d’addio dei Lynyrd Skynyrd, la storica band americana che ha scritto la storia del Southern Rock e che è ormai un’istituzione e una leggenda in ogni parte del mondo, toccherà anche il palco di piazza Napoleone.

La band si esibirà il 4 luglio prossimo (i biglietti saranno in vendita su Ticketone e sul sito della D’Alessandro e Galli da mercoledì 4 dicembre). Dopo l’annuncio del concertone di Paul McCartney, è svelata un’altra data.

Capitanato da Van Zant e Rossington, il gruppo che è stato capace di resistere e continuare nonostante i colpi di una sorte avversa presenterà tutti i grandi classici della band, da Sweet Home Alabama a Free Bird, Saturday Night Special, Travelling’ Man e così via.

Con un catalogo di oltre 60 album e vendite oltre i 30 milioni in tutto il mondo, i LKynyrd Skynyrd, già presenti nella Rock and Roll Hall of Fame, rimangono un’icona culturale capace di affascinare un pubblico di ogni età.