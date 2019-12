Artigianato sotto le logge di palazzo Pretorio

Da giovedì a domenica torna per il quinto anno, sotto le logge del palazzo Pretorio in piazza San Michele, il mercatino di Botteghe e Dimore che tradizionalmente fa da apertura alla lunga corsa ai regali natalizi.

“Logge – spiega Valentina Cesaretti, responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord – che in questi giorni si trasformano in un luogo sociale in cui è possibile fare rete, la conferma che insieme anche le piccole imprese possono esprimere valore intangibile delle competenze. Con ogni acquisto in questo mercatino si esprime una scelta e si premia l’artigiano, si premia la manodopera italiana e l’ambiente; il futuro è degli artigiani, colti e innovativi, dei giovani laureati artigiani. E è tornato il tempo del fare, del produrre, del creare con le mani e vendere il tutto il modo grazie ad una comunicazione efficace. Un messaggio che Lucca vuole lanciare a coloro che pensano che gli acquisti si possono fare solo con uno smartphone”.