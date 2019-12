“Fatti di quotidiana follia”, ecco il libro di Liliana Dell’Osso

Si intitola Fatti di quotidiana follia il libro della professoressa Liliana Dell’Osso, ordinario di psichiatria all’Università di Pisa, che verrà presentato domani (5 dicembre), 17, a Palazzo Pretorio, in via Veneto, a Lucca, dall’accademia lucchese di scienze lettere e arti, in collaborazione con l’associazione lucchese arte e psicologia).

La presentazione del libro, dopo i saluti del presidente dell’Accademia Raffaello Nardi, verrà condotta dal professor Enrico Marchi, psichiatra e Presidente Alap, che converserà con l’autrice e con gli ospiti sui temi di riflessione proposti. Saranno Roberto Sarlo, psichiatra e direttore del dipartimento di salute mentale della Asl Nordovest e Marco Innocenti, giornalista, ad evidenziare i diversi vertici di osservazione possibili sulla quotidiana realtà clinica e di cronaca che le pagine del libro riescono a portare al lettore con grande capacità descrittiva e narrativa.