Pellegrini del Medioevo a Lucca, incontro a Palazzo Sani

Venerdì (6 dicembre) il professor Giovanni Macchia, già dirigente scolastico e noto storico e saggista lucchese, incontrerà soci e simpatizzanti della 50&Più Università per parlare di Il pellegrinaggio medievale a Lucca.

Le strade dei pellegrini medievali si snodavano lungo percorsi che per secoli hanno ricoperto l’Europa come una ragnatela. La nostra città era sul percorso che dal nord e dal centro Europa portava verso Roma e da Roma a Monte S.Angelo e ai porti della Puglia, dai quali i pellegrini si imbarcavano per Gerusalemme, ma si trovava anche sul percorso inverso. Come tappa privilegiata e luogo di sosta negli itinerari devozionali, la nostra città conserva molte testimonianze che possiamo ritrovare fra chiese, spedali, bassorilievi, sarcofagi e reliquiari. Appuntamento a Palazzo Sani in via Fillungo alle 16.