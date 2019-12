A Spam! Katie Duck, la signora dell’improvvisazione

La signora dell’improvvisazione in movimento è ospite di Tempi di reazione a Spam! domani (6 dicembre) alle 21. È Katie Duck, una delle protagoniste assolute della storia della danza europea e in particolare dell’improvvisazione, che negli spazi di via Don Minzoni 34 a Porcari dialogherà (danzando) con la percussionista Maria Luisa Pizzighella, dopo un incontro con Roberto Castello, Alessandro Certini, le due artiste e Charlotte Zerbey, moderato da Alessandro Bertinetto, filosofo torinese che si occupa di ontologia della musica.

“Katie Duck nell’arte dell’improvvisazione – così Roberto Castello su una delle ospiti più significative di questa edizione – ha un valore assimilabile a quello che Marina Abramovic ha nelle arti visive, per la sua portata innovativa e la forza con cui ha diffuso questo suo modo di lavorare con il movimento Un monumento vivente, se pensiamo che da lei sono passati molti dei nomi importanti della coreografia italiana, e che è attiva ininterrottamente dai primi anni Settanta”.

Nata in California Katie Duck, classe 1951, è ballerina, coreografa e insegnante. Lasciò gli Stati Uniti nel 1976 per vivere ad Amsterdam e fare tournée in tutta Europa come interprete in produzioni soliste. Ha cambiato il suo nome in Katie Duck mentre era in tournée nel suo primo assolo in Europa “gioco d’anatra” nel 1976. Nel 1979 si è trasferita in Italia ed ha girato l’Europa attraverso le sue produzioni quali Rutles, The Orange Man, Brown eye Green eye e Mind the gap. Insegna dal 1986 ed è molto attiva in rete per sostenere il lavoro di giovani creativi. Attraverso YouTube collabora a spettacoli in streaming dal vivo dagli Stati Uniti all’Europa.

Nel corso della sua carriera Katie ha lavorato con artisti musicali che condividono la sua passione per la contaminazione di musica, testo e danza usando l’improvvisazione come mezzo per combinare forme d’arte ed eseguire composizioni dal vivo per esibizioni. Continua a fare tournée in Asia, Stati Uniti, Sud America, Inghilterra, Scandinavia ed Europa con i suoi seminari , il suo progetto di performance Cage.

Maria Luisa Pizzighella, classe 1988, collabora, tra le altre, con l’orchestra Verdi di Milano, Camerata Ducale di Vercelli, l’Orchestra Fiati della Svizzera Italiana e la Civica Filarmonica di Lugano. Nell’ambito dell’improvvisazione libera, a 10 anni dall’esordio si esibisce l’anno scorso in uno spettacolo di improvvisazione con Katie Duck e Sharon Smith all’Acker Stadt Palast di Berlino. Nell’ambito della musica elettronica collabora con il dj/producer Stefano Greco, creatore del progetto Fana, per cui contribuisce alla ritmica delle tracce Talete e Susac, contenute nell’album Bias.

Tempi di reazione prosegue con uno spettacolo ogni sera (sempre alle 21) in tre location: Spam! (via Don Minzoni 34 a Porcari), Artè (via Carlo Piaggia a Capannori) e Artemisia (via dell’Aeroporto a Capannori).

Sabato 7 dicembre ad Artemisia ci sarà Zam Moustapha Dembelé (percussionista) e Dimitri Grechi Espinoza (sassofonista); introduzione a cura di Antonio Pellicori.

Domenica 8 dicembre a Spam! Antonio Caggiano (percussionista) e Elio Martusciello (musica elettronica); introduzione a cura di Antonio Pellicori.

Lunedì 9 dicembre a Spam! Company Blu (danza) con Laura Kavanaugh e Ian Birse (musica elettronica).

Rassegna a cura di Aldes/Spam!, con il patrocinio del Comune di Lucca e del Comune di Capannori, con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Capannori, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Comune di Lucca, Repulp.

Spam! fa parte del network Tempi scomposti | Rete per l’arte dell’improvvisazione”

È necessaria le prenotazione: residenze@spamweb.it, 348.3213504, 348.3213503. Biglietti: intero 10 euro, ridotto studenti 7 euro, oltre al tesseramento annuale Spam! (3 euro). Info sui www.spamweb.it/it