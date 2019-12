Artigianato e gusto s’incontrano al mercatino di Spazio Salvetti

Spazio al Mercato!: sabato 14 e domenica (15 dicembre) dalle 10 alle 20 a Spazio Salvetti di Ponte a Moriano sarà organizzata la prima mostra mercato di artisti, artigiani e produttori eccellenti di cibo, vino e tanto altro. Un’occasione speciale per acquistare prodotti originali, autentici e insoliti per regali di Natale singolari. O più semplicemente per passare una giornata in ottima compagnia, conoscere personalità uniche nel loro genere e degustare prodotti di grande qualità, il tutto in una location suggestiva. Inoltre, il 5% di tutte le vendite sarà devoluto in beneficienza. Dal cibo, all’olio fino alla pittura: saranno numerosi gli artisti, gli artigiani e i produttori che faranno conoscere i loro prodotti e le loro creazioni di eccellenza.

Ci sarà uno spazio dedicato ai produttori enogastronomici: azienda agricola Il gobbo di Elisa Ciambelli (confetture, olio appena franto, miele e farina di ghiande); podere Al Carli di Monica Ferrucci (formaggi, lana, saponette); mieli thun di Andrea Paternoster (mieli, idromiele, aceto); azienda agricola Le macchie di Filippo Parisi (lardo, panettone, uova e pasta); brùton di Jacopo Lenci (birre artigianali); Lucca biodinamica (produzione di vino, olio extravergine d’oliva); Pastarkia, il temporary pastificio di Filippo Giorli e Stefano Corelli (pasta fresca ripiena); osteria di Lammari (merenda con vin brulé e torta); distribuzione gitana di Luigi Zoli (vini naturali con forte personalità).

Un altro spazio sarà dedicato alle creazioni degli artigiani e degli artisti, che saranno: il collettivo giovani artisti lucchesi, formato da Sara Di Giovanni, Virginia Giurlani, Samuele Pagni, Elena Ciolino, Davide Cancogni, Giuliano Orlandi, Steoberneder; rossoramina di Federica Cipriani e Stefano Gambogi (ceramiche artigianali); Laura Morelli (specchi-mosaici e lavori all’uncinetto); starlight di Nicola Lanati, textile designer (artigianato da indossare, restyling gioielli e accessori di moda); Gianluca Biscalchin (quadri teste di cactus); Raw Messina di Gabriele Stabile e Pax Paloscia (fotografia e pittura); associazione Quindi (intrecci di bellezza); villa trentuno (borse artigianali); cook-ink (magazine internazionale di cucina); Maria Antonietta Simonetti (quadri e disegni con la fantasia per il cuore).