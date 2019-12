Cibo e arte al Desco con il Lucca museum

Cibo e arte come fonte di benessere. Sabato (7 dicembre) nella sala dell’Avena del Real Collegio dalle 12 alle 13 il medico specialista in neuroestetica Gianfranco Marchesi parlerà di come Cibo e arte aiutano a vivere meglio. L’incontro con l’esperto in materia è organizzato dal Lucca center of contemporary art in occasione del Desco.

Gianfranco Marchesi condurrà il pubblico alle origini del gusto e delle scelte alla base delle nostre preferenze alimentari. “Il cibo e l’arte – sostiene Marchesi – appagano i sensi, generano emozioni, richiamano ricordi e inducono la mente a vivere un’esperienza sensoriale completa che contribuisce a sviluppare le basi psicologiche dell’identità e della personalità dell’individuo”.

Grazie alla partnership con il Desco, a tutti i visitatori che entro l’8 dicembre si presenteranno al Lu.c.c.a. con lo speciale segnalibro della manifestazione sarà applicato il biglietto di ingresso ridotto alla mostra in corso Werner Bischof. Classics.