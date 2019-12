Cibo e salute, esperti si confrontano al Desco

“Siamo ciò che mangiamo” affermava nell’ottocento il filosofo tedesco Ludwing Feuerbach, sostenendo che un popolo può migliorare migliorando la propria alimentazione, ma è senz’altro molto importante iniziare fin da bambini con una corretta alimentazione come assicurazione per il proprio futuro.

E’ questo il tema del convegno, a cura del professor Raffaele Domenici, in programma sabato (7 dicembre) al Real Collegio.

Il tema sarà affrontato sotto molteplici aspetti, grazie agli interventi che si susseguiranno nel corso del convegno. In particolare, si parlerà dell’importanza dell’allattamento materno con la dottoressa Sara Lunardi, come il gusto si coltivi fin dalla prima infanzia con il professor Domenici, ma anche della misura delle porzioni a tavola, e di come il troppo stroppia, grazie al dottor Francesco Vierucci e al dottor Domenico Fortunato, di cosa è cambiato nell’alimentazione rispetto al passato con la dottoressa Rina Romani.

L’evento si concluderà con l’intervento di Elena Giannini, presidente Coldiretti Lucca, sull’importanza della stagionalità e come in fattoria si semini benessere. A conclusione una degustazione tipica a chilometro zero a cura di Coldiretti Lucca.

Sempre sul tema della salute, segnaliamo anche l’evento del Lucca Center of Contemporary Art, cibo e arte aiutano a vivere meglio. Come la tela per un pittore o il foglio bianco per uno scrittore, per uno chef il cibo è pura arte. Ogni artista possiede il suo mezzo di espressione e i suoi strumenti per creare un’opera d’arte.

Materie prime, tecnica, densità, consistenza, colore, grafica, equilibrio e creatività si ritrovano nel piatto di uno chef. Opere che, a differenza di altre, ci regalano una vera esperienza sensoriale appagando la vista, l’olfatto, il tatto e il gusto. Scegliere o non scegliere il tipo di alimentazione, lo stile di cucina, il tipo e la qualità del cibo è carico di valenze psicologiche e acquisisce valore sin dalla nascita.

Ne parlerà per il pubblico del Desco il dottor Gianfranco Marchesi, medico specialista in neurologia, psichiatria, fisiatria ortopedica. Esperto in neuroscienze, in particolare in neuroestetica nel campo delle arti.