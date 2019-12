Sul palco di All Together Now brilla il talento di una giovane stella di Filicaia. La protagonista della favola è la 19enne Ilenia Suffredini che, nel corso della prima puntata del talent show in onda su Canale 5, ha lasciato senza parole il pubblico e fatto alzare in piedi il muro umano composto da 100 artisti capitanati da J-Ax. Una serata indimenticabile per Ilenia, la madrina dell’edizione 2019 di Garfagnana Terra Unica: sotto le note di Maniac, la giovane studentessa di farmacia ha convinto 71 membri della giuria piazzandosi terza nella prima manche.

Tante le parole al miele per la stella di Filicaia, tra cui quelle di J-Ax: “Grazie per aver portato un pezzo di Flashdance ad All Together Now, mi hai fatto venire voglia di mettere i calzettoni e farmi tirare in faccia secchi d’acqua”. Complimenti anche da parte di Iva Zanicchi: “Hai delle note basse che sono bellissime, hai una bellissima estensione”.

Nella seconda manche Ilenia ha cantato Gloria di Umberto Tozzi sfidando Carmine per un posto in semifinale. Con 95 persone alzate contro 61, a passare il turno è stato Carmine Cirillo. Nulla toglie alla grandissima serata della giovane di Filicaia, che ha brillato regalando emozioni e lasciando tutti di stucco nella sua prima esperienza televisiva. “Sei una ragazza giovanissima con una voce spettacolare – così la presentatrice Michelle Hunziker ha rincuorato Ilenia -, i tuoi genitori possono essere orgogliosi di te”.

Un’esperienza meravigliosa che Ilenia si porterà per sempre nel cuore: “Cosa è stato per me All Togheter Now? Un vero e proprio vortice di emozioni – racconta la giovane di Filicaia -. Ringrazio tutti per questa breve ma intensa esperienza che mi ha fatto crescere sotto tanti aspetti, dal lato umano a quello artistico, a partire da tutta la redazione, il regista Roberto Cenci, produttori, fonici audio, co-redattori che hanno creduto in me e nelle potenzialità, per non dimenticare il prezioso aiuto delle costumiste e delle truccatrici. In particolar modo, volevo ringraziare una persona per me molto speciale, che mi ha supportato durante tutta la durata del mio percorso, grazie Diego. Grazie a tutti i componenti del muro che con i loro commenti positivi e non mi hanno lasciato un qualcosa su cui lavorare, grazie al nostro mitico capitano J-Ax e alla nostra fantastica presentatrice Michelle Hunziker. E grazie a tutti coloro che mi hanno seguito e speso parole o parte del loro tempo per essermi vicini. Grazie”.