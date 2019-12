‘Ionescamente’, al Mem la raccolta di Elisabeta Petrescu

Dopo la presentazione dello scorso maggio al Salone del libro di Torino, Elisabeta Petrescu arriva al centro Mem di Lucca con la sua raccolta poetica Ionescamente. Io ne sco come? edita da Ensemble.

Questo pomeriggio (5 dicembre) alle 17 sarà l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti ad aprire l’incontro che si inserisce all’interno del centenario della nascita del drammaturgo e saggista romeno Eugene Ionesco e che prevede la partecipazione dell’assessora Ilaria Vietina e di Teresa Leone, presidente della commissione cultura del Comune di Lucca. Un omaggio al grande Ionesco che viene da parte di un’autrice della stessa nazionalità, Elizabeta Petrescu, poetessa molto conosciuta in città che ha al suo attivo già numerose plachette poetiche come Marinaio di nuova poesia per Pacini Fazzi editore nel 2007, ma è anche autrice di saggi dedicati al counseling e allo yoga.

Con Le risate nel muro ha invece vinto il primo premio per la sezione poesia inedita alla 25esima edizione del Premio per la pace e giustizia sociale, centro studi cultura e società di Torino nel 2016.