Puccini in jazz con Cinzia Tedesco al Giglio

Raffinate contaminazioni tra la musica di Giacomo Puccini e il jazz sabato (7 dicembre) al teatro del Giglio con Mister Puccini by Cinzia Tedesco, concerto dedicato al repertorio del Maestro con brani da Mister Puccini in Jazz, l’ultimo progetto discografico di Cinzia Tedesco appena pubblicato da Sony Classica in Italia, Germania e tutte le piattaforme digitali mondiali.

Per i Puccini Days 2019 – il festival frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e teatro del Giglio, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e i prestigiosi patrocini di Mibac – ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana e Agis Toscana – un tributo originale ed unico al maestro ideato dalla Tedesco e costruito dalla jazz vocalist con partner eccezionali.

Con Stefano Sabatini al pianoforte ed arrangiamenti, Luca Pirozzi al contrabasso e Pietro Iodice alla batteria, le melodie composte da Puccini vengono trasformate in chiave jazzistica per offrire al pubblico un angolo visuale inedito e ricco di suggestioni. Sul palcoscenico lucchese, il jazz quartet si arricchisce dell’energia di Javier Girotto al sax soprano e del violoncello di Giovanna Famulari, così da creare un magico connubio tra jazz e classica.

La voce raffinata della Tedesco ripropone i brani più amati di Puccini, dandone una interpretazione personale e moderna ma sempre rispettosa delle melodie originali. Un viaggio tra E lucevan le stelle e Recondita armonia da Tosca, passando per In quelle trine morbide da Manon Lescaut e Se come voi piccina io fossi da Le Villi per approdare al celeberrimo Coro a bocca chiusa da Madama Butterfly, trasformato dalla Tedesco in una ballad struggente.

Il teatro del Giglio, la Fondazione Giacomo Puccini e il Comune di Lucca ringraziano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente supportano le loro attività: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Manifattura Sigaro Toscano, Lucca Promos, The Lands of Giacomo Puccini, ACelli Group e Italia Technology Alliance.

Posto unico numerato 15 euro, ridotto abbonati 12 euro. Prenotazioni e acquisti alla biglietteria del teatro del Giglio (telefono 0583.465320 – e-mail biglietteria@teatrodelgilgio.it) e su www.teatrodelgiglio.it.