Band emergenti lucchesi in concerto per ‘A tutto volume fest!’

Musica dal vivo, tatoo art, vinili e buona birra: tutto in una serata. Stasera (6 dicembre) a partire dalle 21, quattro gruppi della scena underground lucchese si esibiranno sul palco del Roof Live Music, a Mugnano.

A tutto volume fest! è il nome dell’evento, che nasce dall’esigenza di fornire a Lucca uno spazio per la musica dal vivo: “Suonare a Lucca è difficile, i locali hanno le loro problematiche- spiega uno degli organizzatori. “Con questa iniziativa vogliamo smuovere la situazione”.

Sarà una serata non stop di live music, in cui i Ventre, i B.K, gli Origami e i Maneggiare Con Cura alterneranno il palco alle interviste di Garage Radio, inaugurando finalmente “un nuovo punto di ritrovo dedicato alla musica emergente”. “Ci auguriamo infatti – dicono gli organizzatori – che quella di stasera sia la prima edizione di più eventi, a cui tutti, gratuitamente, potranno partecipare”. Non ci sarà solo musica, si potranno ammirare le esposizioni di Fabrique Tatoo and Art Concept, o curiosare fra i vinili dello Spaccio Dischi.

Saranno i Ventre il clou di chiusura della prima edizione di A tutto volume fest!. Nati nel giugno 2019, la loro storia inizia dieci anni prima da un’idea di Paolo Giannelli, Matteo Simoni, Nicola Bertocchini, Matteo Parenti e Jacopo Spagnesi con il nome di Welcome Aliens. Dopo quasi due anni di scrittura e composizione, registrano nel 2016 il loro primo album Illusione. I nuovi Ventre ereditano quindi dai Welcome Aliens un grande bagaglio di esperienza e sono pronti a rimettersi in gioco con un nuovo album, attualmente in registrazione.

Aprono la serata i Maneggiare Con Cura. Nati nel 2010 dall’alchimia fra diverse esperienze musicali, la band è attualmente composta da Francesco (voce), Giulio (chitarra), Giovanni (basso) e Tommaso (batteria).

La serata continuerà con Gli Origami che suoneranno per secondi: formatisi nel 2017 dal cantante, chitarrista e frontman Marco De Pasquale insieme al batterista Michele Guidotti, attualmente il gruppo è composto da Aldo Barbieri alla chitarra e Roman Fesenko al basso. Il loro primo disco è attualmente in lavorazione.

Prima dei Ventre ecco i B.K. band formatasi nel 2014. Quattro anni dopo aprono l’esibizione di Giusy Ferreri e Bobo Rondelli e conquistano il primo premio del contest Artemica. Sempre nel 2018 esce Migliorare in peggio, il loro primo Ep autoprodotto, presentato nella trasmissione A Scuola di Rock su Garage Radio, e disponibile su tutte le principali piattaforme streaming dove sta riscuotendo un grande successo.