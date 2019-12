Magia di Natale al teatro Nieri di Ponte a Moriano

Domani (7 dicembre) la filarmonica Catalani e l’accademia di danza L’Etoile di Porcari rinnovano la loro collaborazione per dare vita ad una vera e propria Magia del Natale in cui danza e musica si fondono sulle note dei brani natalizi.

Lo spettacolo si terrà al teatro Nieri di Ponte a Moriano con inizio alle 21 La direzione della Filarmonica è affidata alla maestra Gloria Cervelli mentre le coreografie e la direzione artistica saranno a cure di Luisa Capella.

L’esibizione si aprirà con un medley, A Christmas Festival eseguito dalla Filarmonica e, successivamente, la musica si unirà alla danza sulle note delle canzoni del Natale spaziando dalle più classiche alle più moderne Il balletto dell’accademia di danza si esibirà in coreografie con le quali interpreterà i valori più profondi del Natale.

Nella seconda parte dello spettacolo l’Etoile regalerà al pubblico uno dei balletti classici più conosciuti ovvero la suite dallo Schiaccianoci di Ciajkovskij.

La serata si concluderà in un gran finale che unirà il balletto alla musica della Filarmonica alla quale si uniranno anche i giovani allievi della scuola di musica.

Fra i brani più conosciuti legati al Natale saranno eseguiti: The first Noel, O Holy Night, Jingle Bell Rock, We wish you a Marry Christmas, Amazing Grace, White Christmas ed altri.

Per informazioni e prenotazione dei biglietti è possibile contattare il numero telefonico 320.2384775