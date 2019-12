Pontetetto, un concorso fotografico ‘amarcord’

Come eravamo? Per non perdere la memoria storica l’associazione Pons Tectus e Viabilità Ambiente di Pontetetto in collaborazione con Paesi e Quartieri di Lucca organizza il concorso fotografico Come eravamo a Pontetetto.

Hai vecchie foto? Hai vecchie stampe ovecchio materiale riferito al quartiere di Pontetetto e zone limitrofe? E’ possibile inviarlo agli organizzatori entro il prossimo 8 dicembre e con esso saranno realizzati mostra e concorso fotografico. La mostra e la premiazione saranno il 14 dicembre nella sala parrocchiale di Pontetetto.

Le foto si possono inviare anche in formato jpg all’indirizzo Paesiequartieri@gmail.com