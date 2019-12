Week end a tutta danza per la Movinart Dance Studio di Antraccoli!

Un week end a tutta danza quello del 7 e 8 dicembre per la Movinart Dance Studio di Antraccoli diretta da Ilaria Picchi e Silvia Del Debbio. La scuola essendo sede nazionale della prestigiosa Aedj – Academie Europeenne de Danse Modern Jazz diretta dalla stessa Ilaria Picchi, ospiterà maestri di fama internazionale quali Serge Alzetta e Genevieve Blanchard, direttori della scuola di studi superiori coreografici di Nizza, Guillem Alonso, direttore della scuola Luthier di Barcellona, Roberta Ferrara direttrice della compagnia pugliese Equilibrio Dinamico e Valerie Claroni docente di Contemporaneo della scuola e coreografa emergente.

Per l’occasione sono moltissimi i ballerini che provenienti da tutta Italia parteciperanno a queste giornate di studio dedicate alla danza modern jazz, contemporanea e tap dance.

Il week end sarà poi coronato dalla rassegna coreografica Natale in Danza che si terra domani sera (7 dicembre) alle 21 al Teatro Pacini di Pescia, organizzata sempre dalla Movinart in collaborazione con l’Aedj e Csen Danza. Parteciperanno alla serata più di 200 ballerini provenienti dalle scuole partecipanti. Molte le borse di studio in palio che saranno assegnate dalla giuria competente al fine di incoraggiare e sostenere i migliori danzatori della serata, nello studio della danza e aiutare loro ad affacciarsi al mondo professionale.

Saranno ospiti della serata la compagnia giovanile Aedj group con il nuovo spettacolo coreografato da Serge Alzetta e Genny Blanchard, Guillem Alonso e Alice Bertolini con una performance di tap dance, Claudio Clock Moriconi con un free style di locking e popping.