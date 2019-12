Al Lucca Museum si impara a decorare l’albero di Natale

Quale modo migliore per calarsi nelle spirito delle feste natalizie? Di sicuro partecipare ai due laboratori creativi pensati dal LuCCA Lab4Kids per permettere ai più piccoli di realizzare un originale albero di Natale e i suoi speciali addobbi.

Domenica (15 dicembre) dalle 16 alle 17,30 si partirà con Decoriamo l’albero di Natale!, il workshop organizzato in collaborazione con l’associazione Acchiappasogni che coinvolgerà i bambini dai 4 ai 6 anni (con genitori accompagnatori). Tutti insieme si divertiranno a preparare morbide e colorate decorazioni.

Sabato (21 dicembre), sempre dalle 16 alle 17,30, guidati da Elena Bravi, i bambini dai 5 ai 10 anni saranno alle prese con Un Natale… in sospeso!. Attraverso alcune letture e immagini conosceranno il mondo delle sculture in movimento dell’artista Alexander Calder, i celebri Mobiles, e ispirati dalle sue opere, costruiranno un albero di Natale ballerino da appendere in casa.

Costo di ogni laboratorio 12 euro. Iscrizioni entro il giorno precedente allo 0583.492180 o scrivendo a info@luccamuseum.com.