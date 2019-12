Fsk Satellite allo Sky Stone and Songs

Nuovo appuntamento con gli instore dello Sky Stone and Songs: martedì (10 dicembre), alle 18, arrivano in piazza Napoleone i Fsk Satellite, senza dubbio il gruppo trap più discusso del momento, che presenteranno il loro nuovo album ‘Fsk Trapshit Revenge’ e incontreranno i loro fan.

Fsk Satellite è un collettivo composto da Chiello, Sapobully e Taxi-B, a cui si affianca Greg Willen, loro produttore di fiducia, che ha firmato tutte le produzioni del disco, nuova versione dell’album pubblicato a luglio, arricchito con brani inediti. Il loro stile peculiare nasce dall’incontro delle caratteristiche uniche di ciascuno di loro, sia come storia personale, sia come approccio alla musica.

E’ questo che dà al nuovo lavoro un insieme di sfumature, atmosfere, liriche, sonorità, immaginari e simbologie diverse tra loro, che compongono un album originale e attestano i tre giovanissimi ragazzi come una delle rivelazioni della scena trap. Ogni membro di questo collettivo, infatti, imprime su ogni canzone la propria cifra stilistica peculiare.

Dai pezzi trap sporchi e aggressivi, passando per brani frenetici e incalzanti che strizzano l’occhio alla techno, per arrivare ad atmosfere più emotive e intime, senza dimenticare le tracce più scanzonate e dall’approccio leggero e ironico. I tre trapper non rinnegano nulla di ciò che hanno fatto per sopravvivere, sono ancora all’interno di un ambiente tutt’altro che sereno: non lo hanno escluso dalla narrazione, ma, al tempo stesso, stanno facendo di tutto per poterlo abbandonare definitivamente, per cambiare vita e far sì che certi racconti divengano il loro passato e vogliono farlo con la musica.